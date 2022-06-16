Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Mehmet Büyükekşi bugün tek aday olarak girdiği seçimde 209 oyun 158'ini alarak göreve seçildi. Peki, TFF yeni başkanı kimdir? TFF yeni başkanı kaç oy aldı? TFF adayları kimlerdi? TFF yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

1961'de Gaziantep'te doğan Mehmet Büyükekşi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudu.

Evli ve üç çocuk babası olan Büyükekşi, 2019-2021 yıllar arasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapmıştı.

Büyükekşi halen kulübün onursal başkanı.

Büyükekşi daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi, Eximbank, İstanbul Sanayi Odası, THY, İDEİK ve İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kurum ve şirketlerin yönetimlerinde bulunmuştu.

TFF YÖNETİM KURULU'NDA KİMLER VAR?

Büyükekşi bir yıl boyunca bu görevi yürütecek, TFF, Haziran 2023'te olağan seçimli genel kurula giderek, dört yıllık yeni yönetimini seçecek.

Büyükekşi'nin Yönetim Kurulu listesinde Nükhet Küçükel Ezberci ve İdil Karademirlidağ Suher de bulunuyor. Böylece ilk kez iki kadın yönetici TFF Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Yönetim Kurulu listesindeki diğer isimlerse; Murat Aksu, Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya ve Volkan Can.

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