Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi mesleği ne, nereli?

Mehmet Büyükekşi'nin konuşmasının ardından, genel kurulda başkanlık seçiminin oylamasına geçildi. Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi mesleği ne, nereli? Mehmet Büyükekşi kimdir?

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.

Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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