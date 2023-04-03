Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Büyükekşi hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Büyükekşi'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli? Mehmet Büyükekşi hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Büyükekşi hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Büyükekşi'nin hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli? Mehmet Büyükekşi hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi (10 Mayıs 1961), Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.

Yaşamı

10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.

Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.