16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı merak edildi. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli? Mehmet Büyükekşi hayatı ve biyografisi nedir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiren Türk iş insanı ve spor yöneticisi, mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli? Mehmet Büyükekşi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi (10 Mayıs 1961) Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.

10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.

Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.