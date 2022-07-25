Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında ve nereli? Mehmet Büyükekşi biyografisi!

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MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi (10 Mayıs 1961) Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. 10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi. Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.