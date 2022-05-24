Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi hayatı ve biyografisi! - Haberler

Mehmet Büyükekşi kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası gözler yeni başkanın kim olacağı sorusunun cevabına çevrilmişti. Daha önce Gaziantep FK başkanı olan Mehmet Büyükekşi hangi takımlı? Mehmet Büyükekşi kaç yaşında, nereli? İşte, Mehmet Büyükekşi hayatı ve biyografisi!

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

1961 yılında Gaziantep'te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimini aldı.

Halen;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Daha önce;

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Büyükekşi, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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