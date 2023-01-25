Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Büyükekşi geliyor. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...

Mehmet Büyükekşi, iş insanı ve spor yöneticisi. Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Büyükekşi'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi (10 Mayıs 1961), Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı.

Mehmet Büyükekşi doğum tarihi : 10 Mayıs 1961

Mehmet Büyükekşi kaç yaşında : 61 yaşında

Mehmet Büyükekşi nereli : Gaziantep

Mehmet Büyükekşi mesleği ne : İş insanı, spor yöneticisi

10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.

Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.