Mehmet Büyükekşi istifa mı etti? SON DAKİKA! TFF Başkanı istifa etti mi?

Kriz yaratan olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi. Peki, Mehmet Büyükekşi istifa mı etti? İşte, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti mi? Detaylar...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ İSTİFA ETTİ Mİ?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bugün Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, futbolcuların ısınmaya Atatürk tişörtüyle çıkmak istemesi nedeniyle iptal edildi. Kriz yaratan olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi.

ERDOĞAN, BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFASINI İSTEDİ İDDİASI

Skandal sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği öne sürüldü.

TFF VE KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA: MAÇ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Suudi Arabistan'da oynanmasına dakikalar kala iptal edilen Süper Kupa maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden ortak bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Kamuoyuna duyurulur, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.