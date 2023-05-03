Mehmet Bülent Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? MHP İstanbul milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın hayatı ve biyografisi

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Mehmet Bülent Karataş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi partili, evli mi? Mehmet Bülent Karataş ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen kişiler arasında Mehmet Bülent Karataş geliyor. Peki, Mehmet Bülent Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Mehmet Bülent Karataş'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

MEHMET BÜLENT KARATAŞ KİMDİR?

Mehmet Bülent Karataş, (d.1972, Kars) Türk siyasetçi

Mehmet Bülent Karataş doğum tarihi : 1972

1972 Mehmet Bülent Karataş kaç yaşında : 51 yaşında

51 yaşında Mehmet Bülent Karataş nereli : Kars

Kars Mehmet Bülent Karataş mesleği ne : Siyasetçi, MHP İstanbul milletvekili

1972 Kars doğumludur. Baba adı Taştan, anne adı Serinaz'dır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kars'ta tamamlamıştır. Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi Uluslararası İktisat Lisans, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ön Lisans bölümlerini tamamlamıştır. İnşaat Sektöründe ticaretle uğraşmaktadır. 1996 - 1998 yılları arasında İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 2012 - 2014 yılları arasında MHP MYK Üyeliği, 2014 - 2018 yılları arasında MHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti organları ve Üniversiteler tarafından verilmiş çok sayıda plaket ve başarı ödülüne sahiptir. İngilizce bilen Karataş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Mehmet Bülent Karataş'ın Twitter'da 41 bin takipçisi bulunmaktadır.