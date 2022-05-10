Mehmet Birgen kimdir? Mehmet Birgen kiminle evlendi? Mehmet Birgen Osmanlı torunu mu?
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2016 yılında 3'üncü eşi Dilek Birgen'den boşanan 78 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Birgen, 2019'da Ukrayna'nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başladı. Mehmet Birgen kiminle evlendi? Mehmet Birgen Osmanlı torunu mu? Mehmet Birgen kimdir?
Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından iş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli Diana Osypenk ile Bodrum'da evlendi. Mehmet Birgen kimdir? Mehmet Birgen kiminle evlendi? Mehmet Birgen Osmanlı torunu mu?
MEHMET BİRGEN KİMDİR?
Mehmet Birgen Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından iş insanıdır.
Mehmet Birgen kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli Diana Osypenk ile Bodrum'da evlendi.
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