Mehmet Bekaroğlu kimdir? Mehmet Bekaroğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Bekaroğlu hayatı ve biyografisi!

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MEHMET BEKAROĞLU KİMDİR?

Mehmet Bekaroğlu (d. 5 Haziran 1954, Fındıklı, Rize), Türk tıp profesörü, psikiyatrist, akademisyen, siyasetçi ve insan hakları savunucusu. 14 Eylül 2014 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Bekaroğlu, 2010 ve 2012 yılları arasında Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gördü. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri uzmanlığı yaptı. İngiltere'deki Aston Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Bekaroğlu, 12 Eylül sonrasında yedek subaylığını yaparken Gaziantep ve Metris cezaevlerinde psikiyatrist olarak görevlendirildi. 1987-1999 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Akademik kariyerini psikiyatri anabilim dalı başkanıyken sonlandırdı. Fazilet Partisi'nden XXI. Dönem Rize Milletvekili seçilerek siyasete atıldı. TBMM'de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliğinde bulundu.

Mehmet Bekaroğlu, 2000'li yılların başlarında Hikmet Sami Türk'ün Adalet Bakanı olduğu dönemde, F Tipi Cezaevlerinde siyasi tutuklulara yönelik insanlık dışı uygulamalara ve Hayata Dönüş Operasyonu'na karşı verilen insan hakları mücadelesinde aktif olarak yer almış, cezaevlerinde yaşanan ölümlerin durdurulması için yoğun çaba sarf etmiştir.[4] FP'nin kapatılması sonrasında, politikaya FP'nin devamı olarak kurulan Saadet Partisi'nde devam etti. SP'den genel başkan yardımcılığı görevinde iken istifa etti. CHP'den ayrılan sosyal demokrat Ertuğrul Günay ile birlikte, "Yeni bir siyaset" adını verdikleri, Kamuoyunda "Müslüman sol" olarak adlandırılan hareketi kurdu. Bekaroğlu'nun, bu hareketi Günay'ın AK Parti'ye katılması nedeniyle destek bulamadı. 2009 yerel seçimlerinde SP'den İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olarak aktif siyasete dönüş yaptı. Fakat belediye başkanı seçilemedi.