Mehmet Bekaroğlu kimdir? Mehmet Bekaroğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Bekaroğlu hayatı nedir? - Haberler

MEHMET BEKAROĞLU KİMDİR?

Mehmet Bekaroğlu (d. 5 Haziran 1954, Fındıklı, Rize), Türk tıp profesörü, psikiyatrist, akademisyen, siyasetçi ve insan hakları savunucusu. 14 Eylül 2014 tarihinden beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Bekaroğlu, 2010 ve 2012 yılları arasında Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

EĞİTİMİ VE AKADEMİK KARİYERİ

Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gördü. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri uzmanlığı yaptı. İngiltere'deki Aston Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Bekaroğlu, 12 Eylül sonrasında yedek subaylığını yaparken Gaziantep ve Metris cezaevlerinde psikiyatrist olarak görevlendirildi. 1987-1999 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Akademik kariyerini psikiyatri anabilim dalı başkanıyken sonlandırdı.

SİYASİ HAYATI

Fazilet Partisi'nden XXI. Dönem Rize Milletvekili seçilerek siyasete atıldı. TBMM'de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliğinde bulundu.

Mehmet Bekaroğlu, 2000'li yılların başlarında Hikmet Sami Türk'ün Adalet Bakanı olduğu dönemde, F Tipi Cezaevlerinde siyasi tutuklulara yönelik insanlık dışı uygulamalara ve Hayata Dönüş Operasyonu'na karşı verilen insan hakları mücadelesinde aktif olarak yer almış, cezaevlerinde yaşanan ölümlerin durdurulması için yoğun çaba sarf etmiştir. FP'nin kapatılması sonrasında, politikaya FP'nin devamı olarak kurulan Saadet Partisi'nde devam etti. SP'den genel başkan yardımcılığı görevinde iken istifa etti. CHP'den ayrılan sosyal demokrat Ertuğrul Günay ile birlikte, "Yeni bir siyaset" adını verdikleri, Kamuoyunda "Müslüman sol" olarak adlandırılan hareketi kurdu. Bekaroğlu'nun, bu hareketi Günay'ın AK Parti'ye katılması nedeniyle destek bulamadı. 2009 yerel seçimlerinde SP'den İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olarak aktif siyasete dönüş yaptı. Fakat belediye başkanı seçilemedi.

Ekim 2010'da Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra Numan Kurtulmuş başkanlığında kurulan Halkın Sesi Partisi'nin kurucularından biri olarak HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2 Temmuz 2012'de AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kurtulmuş'a AK Parti ile HAS Parti'nin bütünleşmesini teklif etti. İki partinin yetkili organlarınca alınan karara göre bir bütünleşme süreci başladı. Delegelerine genel kurul çağrısında bulunan HAS Parti, 19 Eylül 2012 günü gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede, geçerli 177 oyun 165'i gereğince 'bütünleşme sebebiyle fesih' kararı alarak kapandı. Bu dönemde AK Parti'ye geçmeyen Mehmet Bekaroğlu bir süre siyasi faaliyetlerine ara verdikten sonra 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimler için Saadet Partisi'nden Rize belediye başkanlığına aday olduysa da seçilemedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Parti Meclisi üyeliğine davet edilmesi üzerine CHP'ye üye oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5-6 Eylül 2014 tarihleri arası Ankara'da yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TBMM XXV. Dönem İstanbul milletvekilidir.

Şu an Doğu Konferansı adlı hareketin başkanlığında bulunup Doğudan adlı derginin sahibi ve yazı işleri sorumlusu ve Fikir Zamanı adlı haber sitesinin yayın danışma kurulu üyesidir. Her ay Yeniharman dergisinde yazmaktadır.

ESERLERİ

İslam Düşüncesi Sempozyumu (1995)

Gerçek Hayat Yazıları (2007)

Siyasetin Sonu (2007)

