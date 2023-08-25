İş dünyası gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Başer vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Mehmet Başer kaç yaşında, nereli? Mehmet Başer hayatı ve biyografisi! Mehmet Başer kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mehmet Başer hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Başer kimdir? Mehmet Başer kaç yaşında, nereli? Mehmet Başer hayatı ve biyografisi!

MEHMET BAŞER KİMDİR?

Mehmet Başer, 1959 Adana doğumlu.dur Adana Koleji ve İngiltere'de Park Lane Celloge'i bitirdi. 1983 yılında Bradford Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. İngiltere'de W.J Furse Co. ihracat bölümünde çalıştıktan sonra, ABD, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Tayland ve Malezya Colgate Palmolive şirketlerinde yönetici eğitim programlarına katıldı. Mehmet Başer, Colgate Pazarlama ve Satış Direktörlüğü'nden sonra da Başer Holding Tüketim Grup Başkanlığı görevini üstlendi.