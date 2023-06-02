Mehmet Barlas öldü mü, neden öldü? SON DAKİKA! Mehmet Barlas ölüm sebebi ne? Mehmet Barlas öldü mü?

Mehmet Barlas'ın vefat haberi sonrasında ölüm sebebi araştırılıyor. Mehmet Barlas'ın neden öldüğü merak konusu oldu. Peki, Mehmet Barlas ölüm sebebi ne? Mehmet Barlas öldü mü? Mehmet Barlas neden öldü? İşte detaylar...

Deneyimli gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Barlas'ın vefat haberi sonrasında ölüm sebebi araştırılıyor. Gazeteci Mehmet Barlas'ın neden öldüğü merak konusu oldu. Peki, Mehmet Barlas ölüm sebebi ne? SON DAKİKA! Mehmet Barlas öldü mü? Mehmet Barlas neden öldü? Detaylar haberimizde...

MEHMET BARLAS ÖLÜM SEBEBİ NE?

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir Şişli'de bir özel hastanede tedavi gören deneyimli gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.