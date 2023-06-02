Deneyimli gazeteci Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında vefat etti. Mehmet Barlas öldü mü? Sorusu bu nedenle gündemde yer almakta ve araştırılmakta. Peki, ünlü gazeteci Mehmet Barlas öldü mü? Mehmet Barlas neden öldü, ölüm sebebi ne?

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir Şişli'de bir özel hastanede tedavi gören deneyimli gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Barlas'ın ölüm sebebi, konuya ilişkin olarak en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, ünlü gazeteci Mehmet Barlas öldü mü? Mehmet Barlas neden öldü, ölüm sebebi ne?

MEHMET BARLAS ÖLDÜ MÜ?

Şişli'de bir özel hastanede tedavi gören deneyimli gazeteci Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.