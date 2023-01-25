Yalı Çapkını dizisinin senaristi Mehmet Barış Günger'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Mehmet Barış Günger kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Mehmet Barış Günger ile ilgili detaylar haberimizde...

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin senaristi kimdir merak edildi. Peki, Mehmet Barış Günger kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yalı Çapkını senaristi kimdir? Yalı Çapkını senaristi Günger kimdir? İşte detaylar...

MEHMET BARIŞ GÜNGER KİMDİR?

Mehmet Barış Günger 4 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi.

Mehmet Barış Günger doğum tarihi : 4 Haziran 1983

Mehmet Barış Günger kaç yaşında : 39 yaşında

Mehmet Barış Günger nereli : Amasya

Mehmet Barış Günger mesleği ne : Senarist, Film yazarı

Mehmet Barış Günger, senarist ve film yazarıdır. Birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Barış Günger, reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin senaristidir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Mehmet Barış Günger'in İnstagram'da 6 bin takipçisi bulunmaktadır.

Mehmet Barış Günger'in Bazı Projeleri: