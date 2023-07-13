Mehmet Ay istifa mı etti? AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay neden istifa etti?

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AK PARTİ ADANA İL BAŞKANI MEHMET AY NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, görevinden istifa etti. Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifasını duyurdu.

20 Kasım 2019'dan bu yana onur ve gururla yürüttüğü görevinden af talebinin, AK Parti Genel Merkezi ile yapmış olduğu istişareler sonucunda uygun görüldüğünü belirten Ay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu onurlu ve şerefli görevi bana yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli bakanlarımıza ve genel merkez teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 4 yıldır, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek, bu davanın neferi olarak hizmet ettiysek, göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi bir başarı hikayesi yazdıysak, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Adana'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim."

Görevi süresince kendisine destekte bulunanlara teşekkür eden Ay, "AK Parti Adana İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna bildiririm." ifadesini kullandı.

MEHMET AY KİMDİR?

Adana doğumlu olan Mehmet Ay ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdi. 2006 yılında Adana Barosuna bağlı zorunlu avukatlık stajını tamamlayarak 2007 yılının Ekim ayında kurucusu olduğu Mehmet Ay Hukuk Bürosunu kurdu. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen Adana Barosu'na kayıtlı olarak Avukatlık yapmaktadır.

İlk siyasi deneyimine 2001 yılında AK Parti'de başlayan Mehmet AY, 2002-2006 yılları arasında Yüreğir Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Üsküdar Gençlik Kolları Teşkilatı Üniversite Birimi ve Marmara Üniversitesi Öğrenci Çalışma Birimlerinde görev aldı. 2006 yılında yapılan Adana Ana Kademe İl Kongresinde Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Aynı yönetimde sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve 2009 yılında yapılan yerel seçimde Parti Avukatlığı görevlerini yerine getirdi.

2009 Haziranda yapılan Ana Kademe Adana İl Kongresi'nde yeniden İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu görevine 2012 yılına kadar devam etti. 6 yıl kesintisiz Ana Kademe İl Yönetimi'nde bulunan Mehmet AY, 12 Mart 2012 yılında Adana Gençlik Kolları İl Başkanlığına Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından atandı. Bu görevi başarıyla yerine getiren Mehmet AY, 22 Şubat 2015 tarihinde yapılan Adana 4. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde 25. Dönem Milletvekilliği adaylığı sebebiyle görevini devretti.

Evli olan Mehmet Ay, iki çocuk babasıdır.