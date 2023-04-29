Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor mu ve Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan neden ayrılıyor soruları gündeme geliyor. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Peki, Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor mu? Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan neden ayrılıyor?

Yıllardır destansı bir aşk yaşayan ve birçok kişinin örnek aldığı Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti boşanıyor mu merak ediliyor. Boşanma aşamasına geldiği ve önümüzdeki ay evliliklerini noktalayacakları iddia edildi. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor mu ve Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan neden ayrılıyor soruları gündeme geliyor. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor mu? Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan neden ayrılıyor? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ASLANTUĞ VE ARZUM ONAN BOŞANIYOR MU?

Türkiye İşçi Partisi Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ ve geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam yüzü olan Arzum Onan'ın boşanacağı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı. Magazin sayfasında üzücü haberi gören yüzlerce kullanıcı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un paylaşımlarının altına "Bu evlilik biterse aşka olan inancımız gider", "Boşanmayın" "İnşallah haberler yalandır" yorumlarını yaptı.

Arzum Onan'ın Mart ayının ortasında Mehmet Aslantuğ'un fotoğrafını paylaşıp "Bugüne kadar sergilediğin duruş, verdiğin kararlar ve hayata kattığın tüm değerler için… seninle gurur duyuyorum" notu ise dikkat çekti. Birçok kişiye göre Onan'ın paylaşımı iddiaları çürütüyor.

MEHMET ASLANTUĞ VE ARZUM ONAN NEDEN AYRILIYOR?

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 27 yıldır evli olan çiftin boşanacağı haberini duyan yüzlerce kullanıcı çiftine ve oğulları Can Aslantuğ'un paylaşımlarına "Boşanmayın" yorumlarını yazdı.