Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi kim olduğu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Mehmet Aslantuğ'u sevgilisi araştırılmaktadır. Peki, Mehmet Aslantuğ sevgilisi kim, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Mehmet Aslantuğ sevgilisi kim olduğu araştırılmaktadır. Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisi kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu.Peki, Mehmet Aslantuğ sevgilisi kim, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisi kimdir? Detaylar haberimizde...

MEHMET ASLANTUĞ SEVGİLİSİ KİM?

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ'un Bozcaada'da tanıştığı bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Söylentilerin ardından sosyal medya hesabından "Duyduğunuz dedikodular doğru. Bir küçük ada meselesi. Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ evet yeter" yazılı bir paylaşım yapan Pınar Sipaloğlu isimli kadın dikkatleri üzerine çekti.

"BİR KÜÇÜK ADA MESELESİ"

Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadığını ileri süren Pınar Şipalioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koydu. Mehmet Aslantuğ ise hakkındaki aşk iddiasına henüz cevap vermedi.