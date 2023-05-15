13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından TİP milletvekili listesi merak konusu oldu. Peki, Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? Mehmet Aslantuğ TİP milletvekili oldu mu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleşti. Gelen sonuçlara göre TİP milletvekili listesi araştırılıyor. Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi merak konusu oldu. Peki, Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? Mehmet Aslantuğ TİP milletvekili oldu mu? Detaylar haberimizde...

MEHMET ASLANTUĞ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

Türkiye İşçi Partisi'nden gelen teklif teklif üzerine Muğla'dan milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, TBMM'ye giremedi. Usta oyuncu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

MEHMET ASLANTUĞ TİP MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

Muğla'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. CHP yüzde 37.77, AK Parti yüzde 24.14, İYİ Parti yüzde 17.23, MHP yüzde 6.17, TİP ise yüze 5.67 oy aldı. 40.927 oyda kalan TİP'in adayı Mehmet Aslantuğ, Meclis'e giremedi. Seçim sonucuna göre Muğla'da CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili kazandı.