Mehmet Aslantuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Teke Tek konuğu Mehmet Aslantuğ'un hayatı ve biyografisi!
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Bugün Teke Tek konuklarından birisi Mehmet Aslantuğ oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Mehmet Aslantuğ kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor? merak etti. İşte detaylar...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Aslantuğ geliyor. Peki, Mehmet Aslantuğ kimdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ'un hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?
Mehmet Aslantuğ (d. 25 Eylül 1961, Samsun), Türk oyuncu.
Yaşam öyküsü
Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelen Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı. Arzum Onan'la evlidir ve Can adında bir oğlu vardır. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmuştur.
Filmografi
- 1986: Gündoğmadan
- 1987: Ateş Böceği
- 1987: Belene
- 1990: Başka Olur Ağaların Düğünü
- 1990: Vurguna İnmek
- 1990: İz Peşinde
- 1991: Kopuk Dünyalar
- 1991: Karayar Köprüsü
- 1992: Kapıları Açmak
- 1993: Yalancı
- 1994: Gerilla
- 1994: Yengeç Sepeti
- 1995: Bir Kadının Anatomisi
- 1996: Akrebin Yolculuğu
- 1996: Kurtuluş
- 1997: Sıcak Saatler
- 1997: Yeni Bir Yıldız
- 1999: Merdoğlu
- 2001: Hırsız
- 2003: Bir İstanbul Masalı
- 2009: Hanımın Çiftliği - (Muzaffer Bey)
- 2010: Aşkın İkinci Yarısı (Senarist-Yönetmen)
- 2011: Canım Babam - (Doktor Kerem)
- 2012: Veda - Mehmet Reşat Bey
- 2013: Ben Onu Çok Sevdim - Adnan Menderes
- 2015: Aşkın Kokusu - Aziz
- 2015: Racon: Ailem İçin
- 2016: Kördüğüm - Enver
- 2017: Direniş Karatay - Emir Celaleddin Karatay
- 2019: Kardeş Çocukları - Yıldırım Saner
- 2021: Masumiyet - Harun Orhun
- 2022: Yürek Çıkmazı - Ali Fuat
Ödüller
- 1990: Altın Kelebek Ödülü
- 1992: 29. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Kapıları Açmak
- 1993: 30. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yalancı
- 1994: 31. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yengeç Sepeti
- 1994: 8. Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yalancı
- 1994: Altın Kelebek Ödülü
- 1995: Çağdaş Sinema Oyuncuları
- 1997: Altın Kelebek Ödülü
- 1998: Altın Objektif
- 2004: Altın Kelebek Ödülü