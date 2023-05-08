Mehmet Aslantuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Teke Tek konuğu Mehmet Aslantuğ'un hayatı ve biyografisi!

Bugün Teke Tek konuklarından birisi Mehmet Aslantuğ oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Mehmet Aslantuğ kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor? merak etti. İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Aslantuğ geliyor. Peki, Mehmet Aslantuğ kimdir, nereli, mesleği ne, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ'un hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

Mehmet Aslantuğ (d. 25 Eylül 1961, Samsun), Türk oyuncu.

Yaşam öyküsü

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mahallesinde dünyaya gelen Aslantuğ, anne tarafından Ubıh, baba tarafından Abzah olan Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı. Arzum Onan'la evlidir ve Can adında bir oğlu vardır. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmuştur.

Filmografi

1986: Gündoğmadan

1987: Ateş Böceği

1987: Belene

1990: Başka Olur Ağaların Düğünü

1990: Vurguna İnmek

1990: İz Peşinde

1991: Kopuk Dünyalar

1991: Karayar Köprüsü

1992: Kapıları Açmak

1993: Yalancı

1994: Gerilla

1994: Yengeç Sepeti

1995: Bir Kadının Anatomisi

1996: Akrebin Yolculuğu

1996: Kurtuluş

1997: Sıcak Saatler

1997: Yeni Bir Yıldız

1999: Merdoğlu

2001: Hırsız

2003: Bir İstanbul Masalı

2009: Hanımın Çiftliği - (Muzaffer Bey)

2010: Aşkın İkinci Yarısı (Senarist-Yönetmen)

2011: Canım Babam - (Doktor Kerem)

2012: Veda - Mehmet Reşat Bey

2013: Ben Onu Çok Sevdim - Adnan Menderes

2015: Aşkın Kokusu - Aziz

2015: Racon: Ailem İçin

2016: Kördüğüm - Enver

2017: Direniş Karatay - Emir Celaleddin Karatay

2019: Kardeş Çocukları - Yıldırım Saner

2021: Masumiyet - Harun Orhun

2022: Yürek Çıkmazı - Ali Fuat

Ödüller