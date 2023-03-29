Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, deprem sonrası yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Şimdilerde ise Mehmet Aslantuğ'un hangi partiden milletvekili adayı olduğu araştırılıyor. Peki, Mehmet Aslantuğ hangi partiden milletvekili adayı oldu? Mehmet Aslantuğ milletvekili adayı mı oldu?

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki dizisinin kadrosundan çıkarıldığı konuşulan oyuncu Mehmet Aslantuğ bir partiden milletvekili adayı oldu. Sevilen ve başarılı oyuncunun hangi partiden milletvekili olduğu ise sevenleri tarafından arama motorlarında aratılıyor. Peki, Mehmet Aslantuğ hangi partiden milletvekili adayı oldu? Mehmet Aslantuğ milletvekili adayı mı oldu?

MEHMET ASLANTUĞ HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki dizisinin kadrosundan çıkarıldığı konuşulan oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığına başvurdu. Aslantuğ'un adaylık teklifi kabul ettiğinden dolayı mutlu olduklarını belirten TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" dedi. Mehmet Aslantuğ, seçimlere sayılı günler kala Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Aslantuğ için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum TİP senin kaptan" ifadelerini kullandı.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNDEN AYRILDI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğluna seslenerek paylaşım yaparak Yürek Çıkmazı'ndan ayrıldığını duyuran Mehmet Aslantuğ, "Yalancı (1993) adlı çalışmadan 30 yıl sonra dahil olduğum Yürek Çıkmazı'na veda ettim bu akşam. İlk kez bu duygularla birlikte oynamanın deneyimini de heybeye koyarak ve elbette tereddüt bile etmeden. Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek...

Ah benim gönlü güzel oğlum, meslek hayatında bu türden beklentilerle sınava girdiğinde; bir an bile düşünme, doğruyu terk etme, senin için iyi olan şey halkın için sorunluysa eğer, aklını asla ikiletme! Çalışma hayatın başka ülkeleri dayatsa bile; derdin de, gönlün de ülkende olsun. Bu mühürlenmiş duyguyu yok sayarak terk etme! Umutsuzluk bir hastalık evlat. Hiçbir şey için çaresiz değilsiniz, çare sizsiniz. Geleceğiniz; aydınlık, bereketli, onurlu ve kutlu olsun" demişti.