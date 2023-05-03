Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ hangi partiden aday? Merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Mehmet Aslantuğ hangi partiden aday? Mehmet Aslantuğ kimdir hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki dizisinin kadrosundan çıkarıldığı konuşulan oyuncu Mehmet Aslantuğ bir partiden milletvekili adayı oldu. Sevilen ve başarılı oyuncunun hangi partiden milletvekili olduğu ise sevenleri tarafından arama motorlarında aratılıyor. Peki, Mehmet Aslantuğ hangi partiden aday? Mehmet Aslantuğ kimdir hangi partiden milletvekili adayı oldu?

MEHMET ASLANTUĞ HANGİ PARTİDEN ADAY?

Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığına başvurdu. Aslantuğ'un adaylık teklifi kabul ettiğinden dolayı mutlu olduklarını belirten TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" dedi. Mehmet Aslantuğ, seçimlere sayılı günler kala Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Aslantuğ için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum TİP senin kaptan" ifadelerini kullandı.

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 Eylül 1961'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık beldesinde dünyaya gelen Aslantuğ çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ise Terme ilçesinde tamamladı. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırdı ancak öğrencilik yıllarında, Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, 1985 yılında, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu. 1997-2000 yılları arasında Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı. Arzum Onan'la evlidir ve Can adında bir oğlu vardır. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmuştur.