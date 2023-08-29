Mayıs ayında Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ, hakkında çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanladı. Boşanmayı kendisinin aksine Onan'ın istediğini söyleyen oyuncu, "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Ben ona ihanet etmedim" dedi. Peki, Mehmet Aslantuğ boşandı mı? Arzum Onan Mehmet Aslantuğ yeniden evlendi mi, barışıyor mu?

Magazin camiasının en gözde çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti geçtiğimiz mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Onan'ı Gözde Akpınar ile aldattığı iddia edilen Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak boşanmayı eşinin istediğini söyledi.Peki, Mehmet Aslantuğ boşandı mı? Arzum Onan Mehmet Aslantuğ yeniden evlendi mi, barışıyor mu?

MEHMET ASLANTUĞ BOŞANDI MI?

Boşanma kararını Arzum Onan'ın istediğini söyleyen Aslantuğ, şu ifadeleri kullandı: "Bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cümlelere ithafen kimseyi yanıltmadım. Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu..."

ARZUM ONAN MEHMET ASLANTUĞ YENİDEN EVLENDİ Mİ, BARIŞIYOR MU?

"Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim."