27 yıl önce nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti uzun yıllardır evliliklerini sürdürüyordu. Son günlerde gündemde yerini alan boşanma iddialarının ardından ikilinin sevenleri arama motorlarında Mehmet Aslantuğ Arzum Onan boşandı mı? Mehmet Aslantuğ Arzum Onan boşanıyor mu, neden? sorularına yanıt aradı.

Mehmet Aslantuğ Arzum Onan boşandı mı? sorusu merak ediliyor. Sevilen iki ismin ilişkisi uzun yıllardır yakından takip ediliyor. 27 yıl önce evlenen ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un evliliğinde kara bulutların dolaştığını ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Peki, Mehmet Aslantuğ Arzum Onan boşandı mı? Mehmet Aslantuğ Arzum Onan boşanıyor mu, neden?

MEHMET ASLANTUĞ ARZUM ONAN BOŞANDI MI?

27 yıl önce nikah masasına oturduğu Mehmet Aslantuğ ile bir süredir boşanacağı konuşulan Arzum Onan, sessizliğini bozdu. Boşanma iddiasını doğrulayarak 29 Mayıs'ta duruşmanın olacağını duyuran Onan, Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik" dedi.

Mehmet Aslantuğ'dan psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanacağı ileri sürülen Arzum Onan, Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını yayınlayarak 29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyurdu. Haklarında çıkan psikolojik şiddet iddiasını yalanlayan Onan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Net söylüyorum; bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım."

"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim. Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle…"

Arzum Onan'ın paylaşımına Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci ve Serkan Altunorak gibi isimlerden destek yorumu gelirken Mehmet Aslantuğ sessizliğini koruyor.