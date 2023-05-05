Mehmet Aslantuğ aday mı? 2023 Mehmet Aslantuğ milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mehmet Aslantuğ aday mı? 2023 Mehmet Aslantuğ milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mehmet Aslantuğ aday mı? 2023 Mehmet Aslantuğ milletvekili adayı mı? İşte detaylar...