2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Aslan kimdir? Mehmet Aslan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,711 haber kaynağında 5,432,390 adet haber yapılan Mehmet Aslan, toplamda 5,692,178,708 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Mehmet Aslan kimdir? İşte, Mehmet Aslan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Mehmet Aslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Mehmet Aslan hakkında 9,711 haber kaynağında 5,432,390 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,692,178,708 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Mehmet Aslan hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğludur. Çocukluk yıllarını Türkiye'de geçirmiş 10 yaşındayken babasının dünyasından uzak büyümesi için Paris'e gönderilmiştir. Lise bitene kadar Paris'te kalmış, ardından Boston Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. Ancak 2002 yılında, Boston Üniversitesi'nden Yeditepe Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır. Dönüşünden 2 yıl sonra babası Fahrettin Aslan'ın bir karaciğer rahatsızlığı çıkmıştır. Nakil için uygun donör bulunduysa da tehlikeli olduğu için nakil yapılmamıştır.

Aslan, Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk yaptığı diziler ile ön plana çıkmıştır. Show TV'de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırmıştır. Ardından atv'de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer almıştır. Ayrıca 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı bir de sinema filmi vardır.

Oyunculuğu dışında babasından kalan şirketin de başında yer almaktadır. Şirket maden, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde işler yapmaktadır. Son olarak siyasete atılarak, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevine gelen Aslan, bonzaiye karşı yürütülen kampanyanın yüzü ve sözcüsü olarak aktif görev aldı.

Ocak 2017'de, Twitter hesabındaki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mehmet Aslan 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı üyelerinden Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan işbirliği sonucu İYİ Parti'nin İstanbul'un Kâğıthane ilçesi belediye başkanı adayı olarak gösterildi. Halihazırda İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak'ın yardımcılığını üstlenmektedir.