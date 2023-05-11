İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olarak bilinen Mehmet Ali Uykur hakkında Mehmet Ali Uykur kimdir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Uykur kimdir? Mehmet Ali Uykur kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Ali Uykur hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündeme gelen isimler arasında yer almakta olan Mehmet Ali Uykur kimdir? Sorusu, vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor ve merak konusu halin geliyor. İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olarak bilinen Mehmet Ali Uykur hakkında birçok detay, merak konusu haline geliyor. Peki, Mehmet Ali Uykur kimdir? Mehmet Ali Uykur kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Ali Uykur hayatı ve biyografisi!

MEHMET ALİ UYKUR KİMDİR?

Mehmet Ali Uykur Diyarbakırlıdır.Aslen baba tarafından Diyarbakır nüfusuna kayıtlıdır. Mehmet Ali Uykur Uluslararası ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimci. PhD – İYİ PARTİ, İş insanı. Ortaokul, Lise ve Üniversite eğitimini Tokat' ta tamamlamıştır. Kariyerini güreşçi olarak sürdürmüş, güreş sporunda Milli olmuş ve ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarılı bir şekilde temsil etmiştir. İlerleyen süreçte ticaret hayatına atılan Uykur, güreş sporundaki başarısını iş hayatında da sürdürmüş ve MEPA Grup Yönetim Kurul Başkanı olarak çalışmalarına devam etmiştir.