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Mehmet Ali Şahin, Türk avukat ve siyasetçi. Mehmet Ali Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Ali Şahin'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

MEHMET ALİ ŞAHİN KİMDİR?

Mehmet Ali Şahin (16 Eylül 1950, Ekincik, Ovacık), Türk avukat ve siyasetçi.

Mehmet Ali Şahin doğum tarihi : 16 Eylül 1950

Mehmet Ali Şahin kaç yaşında : 72 yaşında

Mehmet Ali Şahin nereli : Karabük

Mehmet Ali Şahin mesleği ne : Siyasetçi, Avukat

2009–2011 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2007–2009 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükûmeti'nde Adalet Bakanı olarak yer almıştır. 2002–2007 yılları arasında Abdullah Gül tarafından kurulan 58. Türkiye Hükûmeti'nde ve Erdoğan tarafından kurulan 59. Türkiye Hükûmeti'nde Başbakan yardımcısı olarak yer almıştır.

Siyasal kariyerine Refah Partisi'nde başlayan Şahin, ilk defa 1995 Türkiye genel seçimleri'nde Refah Partisi İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. 1989 yerel seçimlerinde Küçükçekmece, 1994 yerel seçimlerinde Fatih belediye başkanı adayı olmuştur fakat seçilememiştir. Refah Partisi'nin 1998 yılında kapatılmasının ardından 1999 genel seçimlerinde Fazilet Partisi İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir.

2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır ve 2002 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. 2007 genel seçimlerinde Antalya, 2011 genel seçimlerinde Karabük milletvekili olarak meclise girmiştir. 2012 ve 2014 yılları arasında AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

Mehmet Ali Şahin 16 Eylül 1950 tarihinde Abdullah ve Ünzüle Şahin çiftinin çocuğu olarak Karabük'ün (O dönemde Çankırı'nın) Ovacık ilçesinin Ekincik köyünde doğdu. İlkokulu eğitimini doğduğu köyde aldıktan sonra İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında köyde imamlık yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve 1983 yılına kadar serbest avukat olarak çalıştı.

Erken siyasi kariyeri

Serbest avukatlık mesleğiyle beraber siyasete de atılan Şahin, Refah Partisi Eminönü İlçe Başkanlığı yaptı. 1987 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden Çankırı milletvekili adayı oldu. 1989 yerel seçimlerinde Refah Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçimi 5. sırada tamamladı. 1994 yerel seçimleri'nde Refah Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı olduğu seçimi kazanmasına rağmen oy pusulalarındaki baskı hatası nedeniyle seçimler iptal edildi. Temmuz 1994 tarihinde yenilenen seçimlerde Anavatan Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Sadettin Tantan'a karşı yenildi. İlk defa 1995 Genel Seçimleri'nde Refah Partisi İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Refah Partisi Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri gerekçesiyle kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi'ne katıldı ve 1999 Türkiye genel seçimleri'nde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

SİYASİ KARİYERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Şahin, 2002 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Abdullah Gül'ün başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 59. Türkiye Hükûmeti'nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. 2007 genel seçimlerinde tekrar meclise girdi ve Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükûmeti'nde Adalet Bakanı olarak yer aldı. 5 Ağustos 2009 tarihinde seçildiği TBMM Başkanlığı'nı iki yıl sürdürdü. 24. Dönem Karabük milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girdi.

2012-2014 yılları arasında AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği görevinin yanı sıra Adalet Komisyonu Üyeliği'nde de bulundu. Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar meclise girdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

Özel yaşamı

Eşi Saniye Şahin 27 Kasım 2014 tarihinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede ölmüştür. 14 Ekim 2017'de Zuhal Fırat ile ikinci kez evlendi.