Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Mehmet Ali Özkan kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Mehmet Ali Özkan kimdir? Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan hayatı ve biyografisi! Yozgat valisi kim oldu?

Mehmet Ali Özkan kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Peki, Mehmet Ali Özkan kimdir? Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan hayatı ve biyografisi! Yozgat valisi kim oldu?

MEHMET ALİ ÖZKAN KİMDİR?

Mehmet Ali Özkan (1973, Güdül, Ankara), Türk bürokrat. 9 Haziran 2020'de Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tunceli'ye vali olarak atandı. 1973 yılında Ankara'nın Güdül ilçesinde dünyaya gelen Özkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1999'da kaymakamlık sınavını kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye yabancı dil eğitimi için gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, Van'ın Gürpınar ilçesinde, Konya'nın Hadim ilçesinde, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Artvin'in Hopa ilçesinde ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık görevini yürüttü.

YOZGAT VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Mehmet Ali Özkan Yozgat valisi olarak atandı.