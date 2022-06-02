Mehmet Ali Kulat kimdir? Mehmet Ali Kulat kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Kulat mesleği ne? - Haberler

MAK Siyasi Danışmanlık şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Ali Kulat, yaptığı yorumlar, açıkladığı anket sonuçları ve gündemde yer almasından dolayı sol sol sosyal medyada ve internette merak konusu olmaktadır. Peki, Mehmet Ali Kulat kimdir? Mehmet Ali Kulak kaç yaşında ve nereli? Mehmet Ali Kulat mesleği ne? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ KULAT KİMDİR?

Mehmet Ali Kulat, 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğmuştur. Evlidir ve 3 Çocuk babasıdır.

Mehmet Ali Kulat, ilk orta ve lise eğitimini Elbistan'da tamamladı. Lisans Eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Yüksek Lisans Eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde Doktora Eğitimi aldı.

1989 yılında Nevşehir Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde öğretmenlik, 1991 yılında Ankara Mamak Muhabere Okulu Yedek Subay Eğitimi sonrasında Zonguldak'ta Yedek Subay Öğretmenl olarak askerlik hizmeti, 1992-2001 Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde Öğretim Üyeliği yapmıştır.

Mehmet Ali Kulat, halen pek çok siyasi parti, kamu kurumu ve özel kuruma danışmanlık yapmaktadır.

Mehmet Ali Kulat, MAK ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK MÜŞAVİRLİK ORG. İNŞ. Ve Tic. ANONİM ŞİRKETİ nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Ayrıca Kulat, ARGEDER STRATEJİ ENSTİTÜSÜ Başkanıdır.

MEHMET ALİ KULAT AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Doktora-Master Tezleri

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Pek Çok Hakemli İlmi Dergide Yayınlanmış Bilimsel Makale

Ulusal Ve Uluslararası Sempozyum Tebliğleri

EGM ve İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği uluslararası çalışmalarda yayınlanan tebliğler

İngilizceden Ve Arapçadan Tercüme Akademik Çalışmalar

MAK Danışmanlık ve Argeder olarak yapılan pek çok saha araştırmasına yorum, değerlendirme ve analizler…

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