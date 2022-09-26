Geçtiğimiz sene Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ederek dava açan şarkıcı Ece Ronay'ın ünlü şovmen hakkında yeni iddialarda bulundu. Ronay, onay, katıldığı canlı yayında Mehmet Ali Erbil'in TikTok'ta yayınlar yaparak günlük ne kadar kazandığını söyledi. Peki, Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan ne kadar kazanıyor? Mehmet Ali Erbil TikTok kazancı! İşte detaylar...

Klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen şarkıcı Ece Ronay, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. TikTok hesabını açarak izleyicilerden hediye isteyen Erbil için "Dilenci" diyen Ronay, sanatçının günlük kazancını söyledi. Peki, Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan ne kadar kazanıyor? Mehmet Ali Erbil TikTok kazancı! Detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ERBİL TİKTOK'TAN NE KADAR KAZANIYOR?

Geçtiğimiz sene Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa ederek dava açan şarkıcı Ece Ronay, katıldığı canlı yayında TikTok'ta yayınlar yapan Erbil'in günlük kazancını söyledi. Erbil'in TikTok'taki kazancından bahseden Ronay,"Bana söylediği bir şeyi yine kendisi yaparsa laf söylemeye devam ederim. Beni ezmeye çalıştıkları her şeyi şimdi onlarda görüyorum. Gördükçe de yüzlerine vurmaya devam edeceğim. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazanıyor. Gönderilen hediyelerle o civarda bir para kazandığı için TikTok'tan vazgeçemiyor." ifadelerini kullandı.