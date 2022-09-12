Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı özel mesajları ifşa ederek tacize uğradığını iddia etmişti. Ronay'ı taciz ettiği iddiası ile yargılanan ünlü şovmen bu kez yaşadığı aşkla gündeme geldi. Peki, Mehmet Ali Erbil sevgilisi kim? Mehmet Ali Erbil stilisti Melike Çamlıoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ERBİL SEVGİLİSİ KİM?

Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır birlikte çalıştığı stilisti Melike Çamlıoğlu'yla canlı yayına katılarak aşkını ilan etti. Aralarında 40 yaş olmasını problem yapmayan çift ilişkileri hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Beyaz Magazin adlı programa genç sevgilisiyle bağlanan ünlü şovmen, şunları söyledi; "Kendisi stilistimdi benim. Bütün sahne kıyafetlerimi yapıyordu. Bir tek benim kıyafetlerimi tasarlamıyor özellikle Arabistan, Lübnan, Ürdün gibi birçok ünlü sanatçının stilistliğini yapıyor. Baktık ki kullandığı kumaşlar çok yumuşak. Erkekler yaratıcı kadınlardan hoşlanıyor. Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama."

MEHMET ALİ ERBİL STİLİSTİ MELİKE ÇAMLIOĞLU KİMDİR?

Melike Çamlıoğlu 2 yıldır Mehmet Ali Erbil'in stilistliğini yapmaktadır. Arabistan, Lübnan, Ürdün gibi birçok ünlü sanatçının stilistliğini yapan Melike Çamlıoğlu, kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerden sonra eleştirilmektedir. İkili katıldıkları bir programda nasıl tanıştıklarını anlatırken Melike Çamlıoğlu "Onu giydirmeye başladım. Onu giydirmek çok güzel" dedi. Sunucunun "Mehmet Ali ile en çok neyi yapmaktan zevk alıyorsun?" sorusuna "Olayları yorumlamaktan çok keyif alıyorum. Çünkü onun zaten zekası su götürmez bir gerçek. Bir anda gelişen olaylardan sonra aşk gelişti" diyerek ilişkilerini anlattı.