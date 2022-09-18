Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Ali Erbil neden suç duyurusunda bulundu? Mehmet Ali Erbil Ece Ronay olayı ne?

Gündem Haberleri

Mehmet Ali Erbil neden suç duyurusunda bulundu? Mehmet Ali Erbil Ece Ronay olayı ne?

Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay'ın ünlü şovmen hakkında yeni açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mehmet Ali Erbil neden suç duyurusunda bulundu? Mehmet Ali Erbil Ece Ronay olayı ne? İşte detaylar...

Yasmin Erbil orta parmak işareti yaptı, herkesin aklına bir isim geldiYasmin Erbil orta parmak işareti yaptı, herkesin aklına bir isim geldi Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil iddiası: Kızından bile küçük yaştakileri soyundurmaya çalışıyorFenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil iddiası: Kızından bile küçük yaştakileri soyundurmaya çalışıyor Gizem Lidya Denizci Hollywood'daGizem Lidya Denizci Hollywood'da

Rahatsızlığından dolayı uzun süredir evde olan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın açarak hayranlarından hediye istemeye başlamış, ünlü şovmenin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden ve taciz suçlamasından dolayı davalık olan Ece Ronay da sosyal medyadan tepkisini dile getiren isimlerden oldu. Peki, Mehmet Ali Erbil neden suç duyurusunda bulundu? Mehmet Ali Erbil Ece Ronay olayı ne? Detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ERBİL NEDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU?

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, itibarını zedelediği gerekçesiyle sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu.

MEHMET ALİ ERBİL ECE RONAY OLAYI NE?

Erbil'in Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Davalık olan ikiliden Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye isteyince Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Mehmet Ali Erbil Ece Ronay Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title