Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay'ın ünlü şovmen hakkında yeni açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Mehmet Ali Erbil neden suç duyurusunda bulundu? Mehmet Ali Erbil Ece Ronay olayı ne? İşte detaylar...

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Rahatsızlığından dolayı uzun süredir evde olan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın açarak hayranlarından hediye istemeye başlamış, ünlü şovmenin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden ve taciz suçlamasından dolayı davalık olan Ece Ronay da sosyal medyadan tepkisini dile getiren isimlerden oldu. Peki, Mehmet Ali Erbil neden suç duyurusunda bulundu? Mehmet Ali Erbil Ece Ronay olayı ne? Detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ERBİL NEDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU?

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, itibarını zedelediği gerekçesiyle sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu.

MEHMET ALİ ERBİL ECE RONAY OLAYI NE?

Erbil'in Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Davalık olan ikiliden Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye isteyince Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu.