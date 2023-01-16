Mehmet Ali Erbil, iş için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Erbil'in neden hastaneye kaldırıldığı merak konusu oldu. Peki, Mehmet Ali Erbil neden hastaneye kaldırıldı? Mehmet Ali Erbil ne oldu? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil hasta mı? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu! Mehmet Ali Erbil hastalığı ne?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iş için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu merak konusu oldu. Ünlü sanatçının neden hastaneye kaldırıldığı araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Erbil neden hastaneye kaldırıldı? Mehmet Ali Erbil ne oldu? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ERBİL NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, iş için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Üst solunum yolundan bir rahatsızlık yaşadığı öğrenilen Erbil, kaldırıldığı hastanede müşahede altında tutuluyor.

AYLARCA YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

İlk olarak 1960 yıllarında görülen kaçış sendromu hastalığı, tıp literatürüne Capillary leak syndrome ismi verilerek dahil olmuştur. Hastalığın neyden kaynaklandığı tam olarak tespit edilememiştir. Fakat damarlardan dışarıya sıvı kaçması ile ortaya çıkmaktadır. Bu ise hastada tansiyon düşmesi ve kan basıncı azalmasına neden olmaktadır. Bu belirtilerin uzun süre gözlenmesi ise hastayı şoka sokmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 800 kişide olan hastalığa son zamanlarda daha çok rastlanmaktadır.