Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilen Gülseren Ceylan kim? Kaç yaşında, nereli? Gülseren Ceylan instagram, tiktok hesabı nedir?

Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'in, sosyal medya üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki biriyle nikah masasına oturacağı iddia edildi. Peki, Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan kim? Kaç yaşında, nereli? Gülseren Ceylan instagram hesabı nedir?

Birkaç ay önce Haberler.com stüdyolarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, "66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani" açıklamasını yapmıştı. Şimdilerde adı Mehmet Ali Erbil ile anılan Gülseren Ceylan kim? Kaç yaşında, nereli? Gülseren Ceylan instagram hesabı nedir?

MEHMET ALİ ERBİL'İN SEVGİLİSİ GÜLSEREN CEYLAN KİMDİR?

Açıklamasıyla tepki çeken Mehmet Ali Erbil'le ilgili bomba iddia geldi. 66 yaşındaki şovmen yakın bir zamanda altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre yaklaşık 5 ay önce 24 yaşındaki biriyle tanışan Erbil, genç kıza aşık oldu. Erbil'in nikah masasına oturacağı genç kızın ismi ise Gülseren Ceylan.

Gülseren Ceylan'ın hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.

GÜLSEREN CEYLAN İNSTAGRAM HESABI NE?

Ceylan, instagramda "@gulscey" kullanıcı adı ile bulunuyor.

Gülseren Ceylan, Tiktok'ta "@gulserenceylann5" kullanıcı adı ile yer alıyor.

İşte instagram hesabından bazı paylaşımlar: