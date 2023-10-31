6 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde Ceylan'a evlenme teklifi etmişti. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ayrıldı mı ve Mehmet Ali Erbil sevgilisinden neden ayrıldığı merak ediliyor. İkili bir ay sonra yurt dışında evleneceklerdi. Peki, Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ayrıldı mı? Mehmet Ali Erbil sevgilisinden neden ayrıldı?

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ayrıldı mı? Mehmet Ali Erbil sevgilisinden neden ayrıldı?

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ayrıldı mı ve Mehmet Ali Erbil sevgilisinden neden ayrıldığı merak ediliyor. 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 6 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyordu. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ayrıldı mı? Mehmet Ali Erbil sevgilisinden neden ayrıldı? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN AYRILDI MI?

2. Sayfa'nın haberine göre, Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planlıyorlardı. Ancak ünlü çift ayrılma kararı aldı.

MEHMET ALİ ERBİL SEVGİLİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın neden ayrıldığı bilinmezken, Ceylan sosyal medya hesabından Erbil'den ayrıldığını açıkladı. Gülseren Ceylan, "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Erbil, ayrılık sonrası bir açıklama yapmazken çift Instagram hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları sildi.