Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iş için gittiği Kıbrıs'ta hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in hastalığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Mehmet Ali Erbil hastalığı ne? sorusu araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Erbil hasta mı? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu! Mehmet Ali Erbil hastalığı ne? İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil sağlık durumu! Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altında tutulan Erbil'in sağlık durumu merak konusu oldu. Şovmenin sevenleri tarafından hastalığının ne olduğu araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Erbil hasta mı? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu! Mehmet Ali Erbil hastalığı ne? Detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ERBİL HASTA MI?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Erbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmadı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre ünlü şovmenin üst solunum yolundan bir rahatsızlık yaşadığı ve müşahede altına alındığı öğrenildi.

MEHMET ALİ ERBİL HASTALIĞI NE?

Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

İlk olarak 1960 yıllarında görülen kaçış sendromu hastalığı, tıp literatürüne Capillary leak syndrome ismi verilerek dahil olmuştur. Hastalığın neyden kaynaklandığı tam olarak tespit edilememiştir. Fakat damarlardan dışarıya sıvı kaçması ile ortaya çıkmaktadır. Bu ise hastada tansiyon düşmesi ve kan basıncı azalmasına neden olmaktadır. Bu belirtilerin uzun süre gözlenmesi ise hastayı şoka sokmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 800 kişide olan hastalığa son zamanlarda daha çok rastlanmaktadır.