Hasan Can Kaya için "Zekası yok" diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor

Sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve bu süreçte sosyal medyada canlı yayınlar açan Mehmet Ali Erbil, Buket Aydın'ın sunumuyla Haber Global'de yayınlanan Yüz Yüze programına konuk oldu. Aydın'ın sorusu üzerine Hasan Can Kaya hakkında konuşan Erbil'in söyledikleri tepki çekti. Peki, Mehmet Ali Erbil Hasan Can Kaya'ya ne dedi? Mehmet Ali Erbil Hasan Can Kaya olayı ne? Detaylar haberimizde...

Buket Aydın'ın programına konuk olan Mehmet Ali Erbil'in Hasan Can Kaya hakkında konuşan Erbil'in söyledikleri tepki çekti. Canlı yayında Hasan Can Kaya hakkında konuşan Erbil, "Şov programlarını hiç izleyemiyorum. Genelde YouTube'da yayınlanıyor galiba. Onunla da pek aram yok. Hasan Can Kaya'yı da duydum, küfür üzerine kurulu bir program. Bence milyonlar izliyor olamaz. Türkiye 85 milyon. En fazla izleyen 1 milyondur. O, 3-4 milyonlar yalan dolan. Biz hakaret duymaya alışkın mıyız? Okan Bayülgen hiç hakaretle bir yayın yaptı mı? Çünkü donanımı ve zekası yok. Şimdi işler biraz daha ucuzladı. O arkadaşın background'u nedir ona bir baksınlar" dedi.

MEHMET ALİ ERBİL HASAN CAN KAYA OLAYI NE?

