Mehmet Ali Erbil, 5 aydır aşk yaşadığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evleniyor mu ve Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendiği gündeme geliyor. Temmuz ayında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında cinsel anlamda sağlıklı olduğunu ve 20 yaşında bir kadınla evlenebileceğini söylemişti. Peki, Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi?

Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi ve Mehmet Ali Erbil evleniyor mu soruları gündeme geliyor. Mehmet Ali Erbil, aşk yaşadığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi etti. Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi gündeme geliyor. Mehmet Ali Erbil evleniyor mu? Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ALİ ERBİL EVLENİYOR MU?

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak kutladı. Sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü şovmen genç sevgilisi için şunları yazdı: İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki benimsin. Yerin sonsuzda dek benim yanım olsun. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Önceki gün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, 5 ay önce tanıştığı Mehmet Ali Erbil ile çok mutlu olduğunu ve 2 aydır birlikte yaşadıklarını söyledi. Erbil ile evlenmek istediğini belirten Ceylan, "Çarşamba günü doğum günüm var yüzük gelebilir. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Evlenirsek çocuk isteyebilirim. Evlilik sözleşmesi isterlerse imzalarım. Benim ünlü kalma gibi bir derdim yok. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Şu an gözüm Mehmet Ali Erbil'den başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor. Çok eğleniyoruz" demişti.

MEHMET ALİ ERBİL

"ANDROPOZA GİRMEDİM, CİNSELLİĞİM DEVAM EDİYOR" DEMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında yaptığı özel hayat açıklamasında "Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor" demişti.

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ KERE EVLENDİ?

Dün akşam bir mekanda genç sevgilisinin doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, pastanın ardından evlilik teklifi etti. Mutluluktan ne yapacağını bilemeyen Gülseren Ceylan ise o anları Instagram hesabından yayınladı. 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Erbil'in nasıl bir düğün yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu."