Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşında biriyle evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce "20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm" açıklamasıyla çok konuşulan Erbil hakkında Mehmet Ali Erbil evleniyor mu? Kiminle evleniyor? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim? soruları araştırıldı.

Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'in evleneceği haberleri gündeme geldi. Peki, Mehmet Ali Erbil evleniyor mu? Kiminle evleniyor? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kim?

MEHMET ALİ ERBİL EVLENİYOR MU?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşında biriyle evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce "20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm" açıklamasıyla çok konuşulan Erbil'in evlenmeyi düşündüğü genç kızla internet üzerinden tanıştığı öne sürüldü.

"20 YAŞINDA BİRİYLE OLURUM"

Birkaç ay önce Haberler.com stüdyolarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, "66 yaşında bir adam olarak ben 20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm yani" açıklamasını yapmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL KİMİNLE EVLENİYOR, SEVGİLİSİ KİM?

Açıklamasıyla tepki çeken Mehmet Ali Erbil'le ilgili bomba iddia geldi. 66 yaşındaki şovmen yakın bir zamanda altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre yaklaşık 5 ay önce 24 yaşındaki biriyle tanışan Erbil, genç kıza aşık oldu. Erbil'in nikah masasına oturacağı genç kızın ismi ise Gülseren Ceylan.

İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi;