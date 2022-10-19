Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini bizzat taktı. Rozet takılırken Mehmet Ali Çelebi'ye eşi de eşlik etti. Peki, Mehmet Ali Çelebi'nin eşi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kiminle evli?

Mehmet Ali Çelebi'nin eşi kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini bizzat taktı. Rozet takılırken Mehmet Ali Çelebi'ye eşi de eşlik etti. Peki, Mehmet Ali Çelebi'nin eşi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kiminle evli? İşte detaylar...

MEHMET ALİ ÇELEBİ EŞİ KİMDİR?

Mehmet Ali Çelebi'nin eşi Kezban Merey Çelebi'dir. Mehmet Ali Çelebi cezaevinde olduğu sırada Kezban Merey Çelebi ile evlendi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti. 19 Ekim 2022'de AK Parti'ye katıldı.

PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.