CHP İzmir milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu. Bu iddialara cevap veren 'Mehmet Ali Çelebi ne dedi, açıklaması ne oldu?' diye merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi ne dedi? Mehmet Ali Çelebi neden gündem oldu, açıklamaları neler? Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli?

Önce CHP, ardından Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Bu iddialara yanıt veren Mehmet Ali Çelebi ne dedi? Mehmet Ali Çelebi neden gündem oldu, açıklamaları neler? Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ÇELEBİ NE DEDİ?

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

Çelebi, bir süre sonra da "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik." şeklinde bir mesaj paylaştı.

GEÇMİŞ TWEETLERİNİ HEMEN SİLDİ

Bu mesajlar Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği iddialarını daha da dillendirdi. Hesabını kısa bir süre koruma altına alan Çelebi'nin geçmişte yazdığı bazı tweetleri sildiği ortaya çıktı. Bu tweetler arasında Deniz Gezmiş ve Gezi Olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan paylaşımları var.

İşte Çelebi'nin sildiği ilk tweetler:

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, istifa kararını Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama ile duyurdu. Çelebi'nin istifası ile Memleket Partisi'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 2'ye düştü. Çelebi'nin açıklaması şöyle:

"Israrlı uyarılarıma rağmen,

-"Ben" değil "biz" olamadığımızdan,

-Kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, -Parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından,

-Partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden,

-Gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan,

-İftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü, Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

Kurucuları arasında büyük umutlarla yer aldığım partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum."

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı.

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu.

Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu.

1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı.

Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı.

Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi.

Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı.

CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmıştır.

27. dönem CHP İzmir milletvekili adayı oldu.

PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.