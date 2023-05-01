Mehmet Ali Çelebi, son günlerden en çok merak edilmekte olan isimler arasında yer alıyor ve internet üzerinde Mehmet Ali Çelebi Kimdir? Sorusu başta olmak üzere sıklıkla araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi Kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mehmet Ali Çelebi hayatı ve biyografisi!

CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olan ve Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla tamamlamakta olan Mehmet Ali Çelebi Kimdir? Sorusu, arama motorlarında sorgulatılmaya ve vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bu haberimiz içerisinde Mehmet Ali Çelebi hayatı ve biyografisini ele aldık. Peki, Mehmet Ali Çelebi Kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mehmet Ali Çelebi hayatı ve biyografisi!

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984'de Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı. CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmıştır. 27. dönem CHP İzmir milletvekili adayı oldu. PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.