Siyaset gündeminde sık sık yaptığı açıklamalar nedeniyle hayatı merak edilen Mehmet Ali Çelebi araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Çelebi hayatı ve biyografisi nedir?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Çelebi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Mehmet Ali Çelebi (23 Temmuz 1984) Türk asker ve siyasetçi. TBMM 27. Dönem İzmir milletvekili.

23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu.

Ergenekon davaları kapsamında, "örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 18 Eylül 2008'de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı, 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti.

Kişisel yaşamı

Cezaevinde olduğu sırada Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. İngilizce ve Almanca bilmektedir.