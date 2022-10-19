Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Ali Çelebi geliyor. Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye yeni katılmıştı. Peki, Mehmet Ali Çelebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Mehmet Ali Çelebi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Mehmet Ali Çelebi (23 Temmuz 1984) Türk asker, pilot ve siyasetçi. TBMM 27. dönem AK Parti İzmir milletvekilidir.

Mehmet Ali Çelebi doğum tarihi : 23 Temmuz 1984

Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında : 38 yaşında

Mehmet Ali Çelebi nereli : Ankara doğumlu

Mehmet Ali Çelebi mesleği ne : Siyasetçi

23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulu'nu dördüncü olarak bitirdi ve teğmen oldu.

Ergenekon davaları kapsamında, "örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 18 Eylül 2008'de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı, 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti. 11 Ekim 2022 tarihinde AK Parti'ye katıldı.

Kişisel yaşamı:

Cezaevinde olduğu sırada Kezban Merey Çelebi ile evlendi. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. İngilizce ve Almanca bilmektedir.