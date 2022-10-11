Mehmet Ali Çelebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Ali Çelebi hayatı!

Şubat ayında Memleket Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Bu gelişmenin ardından Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi nereli, mesleği ne? Mehmet Ali Çelebi hayatı merak edildi. Peki, Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Mehmet Ali Çelebi kimdir? Şubat ayında Memleket Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Bu gelişmenin ardından Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi nereli, mesleği ne? Mehmet Ali Çelebi hayatı merak edildi. Peki, Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir? İşte detaylar...

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti.

PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.