Geçtiğimiz yıl "Kuldan yurttaş yaratan CHP'den Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere geldik" sözleriyle CHP'den istifa eden ve geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, dün dikkat çeken bir çıkışta daha bulundu. Peki, Mehmet Ali Çelebi hangi partiye geçti?

Zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa eden ve yaptığı çıkışlar nedeniyle AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. "Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanlayan Çelebi, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Gelişmeler sonrasıMehmet Ali Çelebi hangi partiye geçti, merak edildi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

Zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa eden ve yaptığı çıkışlar nedeniyle AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. "Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanlayan Çelebi, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.