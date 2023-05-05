Mehmet Ali Çelebi aday mı? 2023 Mehmet Ali Çelebi milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mehmet Ali Çelebi aday mı? 2023 Mehmet Ali Çelebi milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi aday mı? 2023 Mehmet Ali Çelebi milletvekili adayı mı? İşte detaylar...