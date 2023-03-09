Mehmet Ali Ağca kimDİR? Mehmet Ali Ağca ne yaptı?

1981 yılında Papa 2. Ioannes Paulus'a suikast girişimi ve gazeteci Abdi İpekçi suikastlarıyla bilinen Mehmet Ali Ağca, uzun bir süre sonra görüntülendi. Peki, Mehmet Ali Ağca kim? Mehmet Ali Ağca ne yaptı?

Papa ve Abdi İpekçi suikastları ile tanınan Mehmet Ali Ağca uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Bir evin içerisinde kaydedilen görüntülerde Ağca'nın çevresinde onlarca kişi olduğu görüldü. Mehmet Ali Ağca kim? Mehmet Ali Ağca ne yaptı?

MEHMET ALİ AĞCA KİMDİR?

1 Şubat 1979'da Milliyet gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastın tetikçisi olarak, olaydan 5 ay sonra, 25 Haziran 1979'da yakalandı. Polisin ek gözaltı süresi istemesine rağmen, bu talep reddedildi ve Maltepe Askeri Cezaevi'ne konuldu. Abdi İpekçi'nin son yazısı silah kaçakçılığı üzerine idi. Cezaevinden 6 ay sonra 23 Kasım 1979'da, adı Susurluk Kazası ile gündeme gelen Abdullah Çatlı'nın da aralarında bulunduğu iddia edilen bir grubun yardımıyla kaçırıldı ve Bulgaristan'a geçti. Gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı.